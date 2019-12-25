После обстрела Шебекина погиб человек

Вячеслав Гладков рассказал о состоянии пострадавшего мирного жителя.

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино, расположенный на территории Белгородской области. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделал губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Он пояснил, что в результате прилета боеприпаса от полученных ранений местная жительница погибла. Также еще один человек получил ранение. Пациент в тяжелом состоянии был госпитализирован в центральную районную больницу. Медики зафиксировали у него минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости.

Город Шебекино вновь под обстрелом со стороны ВСУ. Случилось самое страшное - погиб мирный житель. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшей. Вячеслав Гладков, глава региона

В результате прилета снаряда противник в регионе была разрушена пристройка частного дома. В другом здании пробита кровля, выбиты окна и перебита линия электропередачи. На местах сейчас работа.т оперативные службы.

В Белгородской области за неделю от атак ВСУ пострадали 30 человек.

Фото: Telegram / Настоящий Гладков