Вячеслав Гладков рассказал об оперативной обстановке регионе с обстрелами ВСУ.

В течение минувшей недели в результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область были ранены 30 мирных жителей. Соответствующее заявление подписчикам в социальных сетях сделал местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник пояснил, что среди пострадавший оказались трое детей. Еще два человека погибли. Глава региона выразил слова благодарности тем, кто оказывается рядом с местами обстрелов ВСУ по долгу службы - министерству обороны, полиции, а также тем людям, которые случайно проезжают мимо и начинают оказывать помощь пострадавшим, спася жизни и не думая о собственной безопасности.

Тяжелую неделю мы с вами прожили, много атак со стороны в первую очередь беспилотных летательных аппаратов врага. 30 человек у нас раненых мирных жителей, из них 3 детей.... Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается, и мы очень надеемся на быстрое выздоровление раненых. Вячеслав Гладков, глава региона

В местной администрации также поблагодарили главу государства Владимира Путина, который ранее принял важное для региона решение о дополнительных выплатах медицинским сотрудникам, которые работают в приграничье. С 2023 года почти 3,5 тысяч человек получили доплаты на общую сумму в 2,5 миллиарда рублей.

В Белгородской области после детонации дрона ВСУ пострадали женщина и ребенок.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков