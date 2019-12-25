В Белгородской области после детонации дрона ВСУ пострадали женщина и ребенок

Вячеслав Гладков рассказал о состоянии раненых жителей.

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по населенному пункту Октябрьский в Белгородской области, после чего из-за детонации БПЛА вблизи многоквартирного дома пострадали местные жители. Соответствующее заявление подписчикам в социальных сетях сделал местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник заметил, что говорит о матери и ребенке. В настоящее время пациентам была оказана медицинская помощь. Дополнительно атака противника повредила остекление здания.

В поселке дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом. Пострадали два мирных жителя, в том числе ребенок. Женщине со множественными ссадинами ноги и баротравмой, а также ее дочь с поверхностными ссадинами шеи. Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области региональный маткапитал вырастет в 1,5 раза.

Фото: Telegram / Настоящий Гладков