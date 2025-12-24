ВС РФ собираются оказаться в тылу ВСУ на двух участках фронта.

Дислоцированные на территории населенного пункта Николаевка под городом Славянском боевые подразделения Вооруженных сил Украины рискуют попасть в окружение Вооруженных сил России после потери контроля над Пискуновкой и продвижения России на нескольких участках специальной военной операции. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал военный эксперт Андрей Марочко. Специалист заметил, что планомерное движение фиксируется от Калеников, которые были освобождены военнослужащими ранее.

Наши военнослужащие от Рай-Александровки в северо-западном направлении продвинулись довольно-таки неплохо, а с Пискуновки наши военнослужащие начинают смыкать линию боевого соприкосновения в данном районе, планомерно продвигаясь в юго-западном направлении. Андрей Марочко, военный эксперт

Если военнослужащие России будут дальше продвигаться на этих двух участках, то успешно обойдут укрепленные фортификационные сооружения ВСУ, после чего окажутся в тылу врага.

Марочко: контроль над Малиновкой позволяет ВС РФ наступать на Краматорск.

Фото: Минобороны России