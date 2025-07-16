  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:14
85
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В МЧС сообщили об отсутствии выживших после крушения Ми-8 в Хабаровском крае

0 0

Воздушное судно найдено на труднодоступном участке.

Людей, выживших при крушении вертолета Ми-8 на территории Хабаровского края, нет. Соответствующее заявление журналистам  в социальных сетях сделал заместитель начальника ГУ МЧС России по российскому региону Дмитрий Суминский. Эксперт объяснил, что ссылается на сведения, полученные от Росавиации. Установлено, что обломки воздушного судна находятся в труднодоступном районе мыса Гадикан. Борт упал в  130 километров от местного поселка Охотск. Выгоревшая конструкция находится на 900-метровой высоте на скалистом участке, который окружен лесным массивом.

Спасатели МЧС России вместе с представителями следственных органов проведут обследование места крушения, обломков воздушного судна и поиск бортовых самописцев для установления обстоятельств авиакатастрофы.

пресс-служба ГУ МЧС 

Следствие опубликовало кадры с места падения Ми-8.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: авиакрушение, гу мчс, хабаровский край
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии