В МЧС сообщили об отсутствии выживших после крушения Ми-8 в Хабаровском крае

Людей, выживших при крушении вертолета Ми-8 на территории Хабаровского края, нет. Соответствующее заявление журналистам в социальных сетях сделал заместитель начальника ГУ МЧС России по российскому региону Дмитрий Суминский. Эксперт объяснил, что ссылается на сведения, полученные от Росавиации. Установлено, что обломки воздушного судна находятся в труднодоступном районе мыса Гадикан. Борт упал в 130 километров от местного поселка Охотск. Выгоревшая конструкция находится на 900-метровой высоте на скалистом участке, который окружен лесным массивом.
Спасатели МЧС России вместе с представителями следственных органов проведут обследование места крушения, обломков воздушного судна и поиск бортовых самописцев для установления обстоятельств авиакатастрофы.
пресс-служба ГУ МЧС
Следствие опубликовало кадры с места падения Ми-8.
Фото и видео: ГУ МЧС России
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