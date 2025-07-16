В МЧС сообщили об отсутствии выживших после крушения Ми-8 в Хабаровском крае

Воздушное судно найдено на труднодоступном участке.

Людей, выживших при крушении вертолета Ми-8 на территории Хабаровского края, нет. Соответствующее заявление журналистам в социальных сетях сделал заместитель начальника ГУ МЧС России по российскому региону Дмитрий Суминский. Эксперт объяснил, что ссылается на сведения, полученные от Росавиации. Установлено, что обломки воздушного судна находятся в труднодоступном районе мыса Гадикан. Борт упал в 130 километров от местного поселка Охотск. Выгоревшая конструкция находится на 900-метровой высоте на скалистом участке, который окружен лесным массивом.

Спасатели МЧС России вместе с представителями следственных органов проведут обследование места крушения, обломков воздушного судна и поиск бортовых самописцев для установления обстоятельств авиакатастрофы. пресс-служба ГУ МЧС

Следствие опубликовало кадры с места падения Ми-8.

Фото и видео: ГУ МЧС России