В Ленобласти полиция задержала мужчину, более 10 лет назад ограбившего магазин Hublot в Будапеште

После возбуждения уголовного дела следствие ведет проверку и собирает доказательства участия задержанного в преступлении.

В Ленинградской области задержан гражданин, причастный к дерзкому ограблению элитного магазина часов в Будапеште, совершенному более десяти лет назад. Как стало известно "Оперативному прикрытию", в январе 2014 года неизвестные лица, используя молотки, совершили нападение на часовой салон "Hublot", где напали на работников, связали их пластиковые ленты, а затем похитили коллекцию часов общей стоимостью около 20,7 миллиона рублей.

Недавно утром в деревне Черкасово Выборгского района оперативники задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в участии в этом преступлении. Следствием установлено, что мужчина участвовал в группе лиц, совершивших преступление, несмотря на значительный промежуток времени, отделяющий его от события.

После возбуждения уголовного дела следствие ведет проверку и собирает доказательства участия задержанного в преступлении.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудника ПВЗ в Петербурге осудили за подмену гаджетов Apple на 1,7 млн рублей.

Фото: Unsplash (yadunandlal)