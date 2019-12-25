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В Ленобласти полиция задержала мужчину, более 10 лет назад ограбившего магазин Hublot в Будапеште
Сегодня, 9:50
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В Ленобласти полиция задержала мужчину, более 10 лет назад ограбившего магазин Hublot в Будапеште

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После возбуждения уголовного дела следствие ведет проверку и собирает доказательства участия задержанного в преступлении.

В Ленинградской области задержан гражданин, причастный к дерзкому ограблению элитного магазина часов в Будапеште, совершенному более десяти лет назад. Как стало известно "Оперативному прикрытию", в январе 2014 года неизвестные лица, используя молотки, совершили нападение на часовой салон "Hublot", где напали на работников, связали их пластиковые ленты, а затем похитили коллекцию часов общей стоимостью около 20,7 миллиона рублей.

Недавно утром в деревне Черкасово Выборгского района оперативники задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в участии в этом преступлении. Следствием установлено, что мужчина участвовал в группе лиц, совершивших преступление, несмотря на значительный промежуток времени, отделяющий его от события.

После возбуждения уголовного дела следствие ведет проверку и собирает доказательства участия задержанного в преступлении.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудника ПВЗ в Петербурге осудили за подмену гаджетов Apple на 1,7 млн рублей.

Фото: Unsplash (yadunandlal)

Теги: криминал, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

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