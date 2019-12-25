Сотрудника ПВЗ в Петербурге осудили за подмену гаджетов Apple на 1,7 млн рублей

Обвиняемому назначено условное лишение свободы сроком на три года с четырёхлетним испытательным сроком.

Максим Алексанов, сотрудник пункта выдачи заказов, осужден Выборгским районным судом Санкт-Петербурга по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Как сообщается в объединённой пресс-службе городских судов, обвиняемому назначено условное лишение свободы сроком на три года с четырёхлетним испытательным сроком.

Преступления совершались Алексановым с января по май 2024 года. Он заменял подлинные смартфоны Apple поддельными устройствами на платформе Android, купленными через сторонние аккаунты. Общая сумма ущерба, причинённого компании Ozon, составила 1 миллион 722 тысячи 397 рублей.

Решениепредусматривает освобождение подсудимого из зала суда.

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