Житель Кронштадта получит 500 тыс. рублей ущерба за падение дерева на авто

Сумму взыскали с ФГКУ "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений".

Кронштадтский районный суд Петербурга рассмотрел иск местного жителя к ФГКУ "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений" и ФГАУ "ВППКИО "ПАТРИОТ" ЗВО о возмещении ущерба. Мужчина просил о взыскании с ответчиков ущерба в 505,5 тыс. рублей и судебных расходов в 8,2 тыс. рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов накануне.

В сентябре 2020 года на машину истца, которая была припаркована на Коммунистической улице в Кронштадте, упало дерево. Автомобиль в результате повредился.

Суд взыскал с ФГКУ "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений" свыше 500 тыс. рублей в пользу водителя, а также расходы по оплате госпошлины.

Ранее на Piter.TV: в пользу 90-летней блокадницы взыскали 150 тыс. рублей компенсации после падения на льду.

Фото: Piter.TV