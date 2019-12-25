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Житель Кронштадта получит 500 тыс. рублей ущерба за падение дерева на авто
Сегодня, 8:15
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Житель Кронштадта получит 500 тыс. рублей ущерба за падение дерева на авто

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Сумму взыскали с ФГКУ "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений".

Кронштадтский районный суд Петербурга рассмотрел иск местного жителя к ФГКУ "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений" и ФГАУ "ВППКИО "ПАТРИОТ" ЗВО о возмещении ущерба. Мужчина просил о взыскании с ответчиков ущерба в 505,5 тыс. рублей и судебных расходов в 8,2 тыс. рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов накануне. 

В сентябре 2020 года на машину истца, которая была припаркована на Коммунистической улице в Кронштадте, упало дерево. Автомобиль в результате повредился. 

Суд взыскал с ФГКУ "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений" свыше 500 тыс. рублей в пользу водителя, а также расходы по оплате госпошлины. 

Ранее на Piter.TV: в пользу 90-летней блокадницы взыскали 150 тыс. рублей компенсации после падения на льду. 

Фото: Piter.TV

Теги: кронштадт, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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