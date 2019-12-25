В пользу 90-летней блокадницы взыскали 150 тыс. рублей компенсации после падения на льду

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению 90-летней жительницы блокадного Ленинграда. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 11 июля.
В январе пенсионерка поскользнулась на набережной канала Грибоедова и упала, она ощутила сильную боль в левой ноге. Женщину увезли в больницу, где был диагностирован перелом голени.
Согласно проверке, травмирование произошло вследствие ненадлежащей уборки дороги со стороны ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства". Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с учреждения компенсации. Требования удовлетворены, в пользу пожилой пострадавшей взыскано 150 тыс. рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что мальчик, пострадавший на гололеде на Серебристом бульваре, получит 50 тыс. рублей компенсации.
Фото: Piter.TV
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