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В пользу 90-летней блокадницы взыскали 150 тыс. рублей компенсации после падения на льду
Сегодня, 9:22
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В пользу 90-летней блокадницы взыскали 150 тыс. рублей компенсации после падения на льду

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Женщину увезли в больницу, где был диагностирован перелом голени.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению 90-летней жительницы блокадного Ленинграда. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 11 июля. 

В январе пенсионерка поскользнулась на набережной канала Грибоедова и упала, она ощутила сильную боль в левой ноге. Женщину увезли в больницу, где был диагностирован перелом голени. 

Согласно проверке, травмирование произошло вследствие ненадлежащей уборки дороги со стороны ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства". Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с учреждения компенсации. Требования удовлетворены, в пользу пожилой пострадавшей взыскано 150 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что мальчик, пострадавший на гололеде на Серебристом бульваре, получит 50 тыс. рублей компенсации. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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