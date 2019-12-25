В пользу 90-летней блокадницы взыскали 150 тыс. рублей компенсации после падения на льду

Женщину увезли в больницу, где был диагностирован перелом голени.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению 90-летней жительницы блокадного Ленинграда. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 11 июля.

В январе пенсионерка поскользнулась на набережной канала Грибоедова и упала, она ощутила сильную боль в левой ноге. Женщину увезли в больницу, где был диагностирован перелом голени.

Согласно проверке, травмирование произошло вследствие ненадлежащей уборки дороги со стороны ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства". Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с учреждения компенсации. Требования удовлетворены, в пользу пожилой пострадавшей взыскано 150 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что мальчик, пострадавший на гололеде на Серебристом бульваре, получит 50 тыс. рублей компенсации.

Фото: Piter.TV