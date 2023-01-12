Мальчик, пострадавший на гололеде на Серебристом бульваре, получит 50 тыс. рублей компенсации

Падение произошло из-за ненадлежащей уборки придомовой территории ЖСК №778.

В прокуратуру Приморского района обратилась петербурженка с просьбой о судебной защите прав ее 10-летнего сына. В феврале 2024 года мальчик поскользнулся и упал возле дома по Серебристому бульвару. В результате ребенок сильно ударился головой и месяц был на реабилитации, рассказали 10 июля в надзорном ведомстве.

Согласно проверке, падение произошло из-за ненадлежащей уборки придомовой территории ЖСК №778. Прокурор предъявил в суд исковое заявление о компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, в пользу пострадавшего взыскано 50 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV