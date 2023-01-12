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Мальчик, пострадавший на гололеде на Серебристом бульваре, получит 50 тыс. рублей компенсации
Сегодня, 11:22
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Мальчик, пострадавший на гололеде на Серебристом бульваре, получит 50 тыс. рублей компенсации

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Падение произошло из-за ненадлежащей уборки придомовой территории ЖСК №778.

В прокуратуру Приморского района обратилась петербурженка с просьбой о судебной защите прав ее 10-летнего сына. В феврале 2024 года мальчик поскользнулся и упал возле дома по Серебристому бульвару. В результате ребенок сильно ударился головой и месяц был на реабилитации, рассказали 10 июля в надзорном ведомстве. 

Согласно проверке, падение произошло из-за ненадлежащей уборки придомовой территории ЖСК №778. Прокурор предъявил в суд исковое заявление о компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, в пользу пострадавшего взыскано 50 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить курьера мошенников, похитившего у двух пенсионеров 1,7 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение на льду, приморский район, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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