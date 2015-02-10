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В Петербурге будут судить курьера мошенников, похитившего у двух пенсионеров 1,7 млн рублей
Сегодня, 17:06
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В Петербурге будут судить курьера мошенников, похитившего у двух пенсионеров 1,7 млн рублей

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Его сообщники позвонили 71-летнему жителю Васильевского острова и 76-летней пенсионерке из Московского района.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Ломоносова, ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. 

По версии следствия, обвиняемый работал курьером мошенников. Его сообщники позвонили 71-летнему жителю Васильевского острова и 76-летней пенсионерке из Московского района. В ходе разговоров они угрожали пожилым горожанам привлечением к уголовной ответственности и убедили под предлогом декларирования накоплений передать денежные средства. 

Всего у двоих фигурант забрал 1,7 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожилой изобретатель отдал мошенникам более 4,3 млн рублей в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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