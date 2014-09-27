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Пожилой изобретатель отдал мошенникам более 4,3 млн рублей в Петербурге
Сегодня, 10:58
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Пожилой изобретатель отдал мошенникам более 4,3 млн рублей в Петербурге

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Мужчина был запуган угрозами потери сбережений с банковских счетов.

В Петербурге мошенники похитили у пожилого изобретателя свыше 4,3 млн рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Предварительно, 76-летнему пенсионеру с Васильевского острова 3 июля позвонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками силовых структур. Мужчина был запуган угрозами потери сбережений с банковских счетов. Так, на Малом проспекте он отдал свои накопления курьеру. 

На месте преступления нет видеонаблюдения, злоумышленников разыскивают. 

Ранее мы рассказывали о том, что дроп из Новосибирска вернет петербургскому пенсионеру свыше 100 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: васильевский остров, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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