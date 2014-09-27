Пожилой изобретатель отдал мошенникам более 4,3 млн рублей в Петербурге

Мужчина был запуган угрозами потери сбережений с банковских счетов.

В Петербурге мошенники похитили у пожилого изобретателя свыше 4,3 млн рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, 76-летнему пенсионеру с Васильевского острова 3 июля позвонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками силовых структур. Мужчина был запуган угрозами потери сбережений с банковских счетов. Так, на Малом проспекте он отдал свои накопления курьеру.

На месте преступления нет видеонаблюдения, злоумышленников разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что дроп из Новосибирска вернет петербургскому пенсионеру свыше 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV