Пожилой изобретатель отдал мошенникам более 4,3 млн рублей в Петербурге

В Петербурге мошенники похитили у пожилого изобретателя свыше 4,3 млн рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Предварительно, 76-летнему пенсионеру с Васильевского острова 3 июля позвонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками силовых структур. Мужчина был запуган угрозами потери сбережений с банковских счетов. Так, на Малом проспекте он отдал свои накопления курьеру.
На месте преступления нет видеонаблюдения, злоумышленников разыскивают.
Ранее мы рассказывали о том, что дроп из Новосибирска вернет петербургскому пенсионеру свыше 100 тыс. рублей.
Фото: Piter.TV
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