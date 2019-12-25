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Дроп из Новосибирска вернет петербургскому пенсионеру свыше 100 тыс. рублей
Сегодня, 11:25
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Дроп из Новосибирска вернет петербургскому пенсионеру свыше 100 тыс. рублей

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Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В прокуратуру Московского района Петербурга обратился пожилой мужчина, который в силу возраста и состояния здоровья не может защитить свои права. Об этом рассказали 4 июля в надзорном ведомстве. 

Телефонный мошенник убедил потерпевшего перевести сбережения на банковский счет посторонних. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Установлено, что сумма ушла жителю Новосибирска. 

Прокуратура направила в Калининский районный суд сибирского города иск о взыскании с владельца счета в пользу пенсионера суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Требования удовлетворены, жертва получит более 100 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: пожилой петербуржец лишился из-за мошенников 18 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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