Дроп из Новосибирска вернет петербургскому пенсионеру свыше 100 тыс. рублей

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В прокуратуру Московского района Петербурга обратился пожилой мужчина, который в силу возраста и состояния здоровья не может защитить свои права. Об этом рассказали 4 июля в надзорном ведомстве.

Телефонный мошенник убедил потерпевшего перевести сбережения на банковский счет посторонних. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Установлено, что сумма ушла жителю Новосибирска.

Прокуратура направила в Калининский районный суд сибирского города иск о взыскании с владельца счета в пользу пенсионера суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Требования удовлетворены, жертва получит более 100 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: пожилой петербуржец лишился из-за мошенников 18 млн рублей.

Фото: Piter.TV