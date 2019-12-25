Пожилой петербуржец лишился из-за мошенников 18 млн рублей

Злоумышленники убедили передать в два этапа курьеру три золотых слитка и накопления.

Правоохранители Кировского района разыскивают мошенников, которые обманули пенсионера на крупную сумму. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию накануне обратился 87-летний житель дома по улице Маршала Говорова, заявивший о том, что в мае ему звонили незнакомцы. Под предлогом сохранения денежных средств от мошеннических действий злоумышленники убедили передать в два этапа курьеру три золотых слитка и накопления. Общая сумма ущерба – 18 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Преступников ищут.

Ранее на Piter.TV: мошенничество при продаже туристических путевок в Петербурге обернулось уголовным делом. Мать и сын заработали на жертвах не менее 2 млн рублей.

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