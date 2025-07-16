Ведется расследования по статье за госизмену.

Российские силовые структуры задержали жителя Донецкой народной республики за финансирование Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. В профильном структуре уточнили, что местный житель неоднократно переводил денежные средства на электронные банковские счета, используемые для финансирования вооруженных формирований киевского режима. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье за государственную измену.

Напомним, что ранее Черноморского района Крыма признали виновным в государственной измене. Верховный суд в республике уведомил общественность, что 53-летний мужчина с февраля 2022 года до сентября 2023 года поддерживал связь с представителем украинской военной разведки. Житель полуострова передавал информацию о позициях и укреплениях российских войск, включая точные точки на географических картах и делал для иностранных кураторов голосовые пояснения. Эти сведения могли быть использованы Украиной для ударов по российским подразделениям.

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Фото и видео: ФСБ России по ДНР