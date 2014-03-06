Эколог озвучил последствия сжигания ФСБ полтонны кокаина в Петербурге

Сжигание наркотиков ФСБ оказалось менее вредным, чем природные пожары.

Специалист в области экологии Асхат Каюмов заявил, что ликвидация 530 килограммов кокаина, проведённая ФСБ России, не окажет негативного влияния на экологическую обстановку Санкт-Петербурга. По его мнению, выбросы от сожжения наркотиков значительно меньше, чем при природных возгораниях.

Для сравнения: при горении одного гектара леса экологический ущерб существенно выше, пояснил эксперт. При этом он отметил, что Россия соблюдает международные соглашения по сокращению вредных выбросов, поэтому "метод термического уничтожения нельзя назвать наиболее экологичным решением".

Уничтоженная партия наркотических веществ оценивалась более чем в 1 миллиард рублей. В ФСБ подчеркнули, что процедура проводилась в строгом соответствии с законодательством под наблюдением межведомственной комиссии.

Ранее в немецком Эрфурте сожгли технику бундесвера.

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