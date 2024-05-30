В немецком Эрфурте сожгли технику бундесвера

Огонь охватил минимум пять военных грузовиков.

В немецком городе Эрфурте сожгли технику бундесвера. Об этом сообщает портал Newsgermanru.

Инцидент произошел в ночь на 22 июня на территории предприятия, которое обслуживает коммерческий транспорт в районе Шмальвассерстег. Огонь охватил минимум пять военных грузовиков. Полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства поджога.

Ранее мы сообщали, что огнеборцы локализовали пожар на складе в Подмосковье.

Фото: pxhere.com (носит иллюстративный характер)