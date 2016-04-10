Огнеборцы локализовали пожар на складе в Подмосковье

Площадь огня составила 1,5 тыс. квадратных метров.

В Подмосковье огнеборцы локализовали пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в деревне Шелепино. Поступило сообщение о возгорании склада со строительными материалами. Площадь огня составила 1,5 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали открытое горение и предотвратили распространение огня на соседний ангар. Всего в тушении пожара участвовали 57 специалистов и 21 единица техники.

Ранее мы сообщали, что два человека погибли на пожаре в Свердловской области.

Видео: МЧС России