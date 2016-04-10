Огнеборцы локализовали пожар на складе в Подмосковье

В Подмосковье огнеборцы локализовали пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в деревне Шелепино. Поступило сообщение о возгорании склада со строительными материалами. Площадь огня составила 1,5 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали открытое горение и предотвратили распространение огня на соседний ангар. Всего в тушении пожара участвовали 57 специалистов и 21 единица техники.
Ранее мы сообщали, что два человека погибли на пожаре в Свердловской области.
Видео: МЧС России
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