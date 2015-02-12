Два человека погибли на пожаре в Свердловской области

Прибывшие на место огнеборцы спасли 10 жильцов.

В Свердловской области на пожаре погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Ивделе. Поступило сообщение о взрыве газового баллона на втором этаже пятиэтажного дома с последующим горением. Площадь огня составила 80 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли 19 человек, в том числе семь детей.

Прибывшие на место огнеборцы спасли 10 жильцов. В результате пожара пострадали пять человек. При разборе конструкций обнаружили тела двух погибших. Всего на месте работали 37 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Казани сгорели пять автобусов.

Видео: МЧС России