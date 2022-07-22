В Казани сгорели пять автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
Инцидент произошел в ночь на 24 июня. Поступило сообщение о пожаре в боксе стоянки пассажирского автотранспортного предприятия №2. В помещении находились 60 автобусов. Из них 55 транспортных средств эвакуировали работники предприятия.
По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность узлов, систем и механизмов автобусов. Площадь огня составила 60 квадратных метров.
Ранее мы сообщали, что в Туле на парковке сгорели пять машин.
Видео: ГУ МЧС России по Республике Татарстан
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