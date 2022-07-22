По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность узлов, систем и механизмов автобусов.

В Казани сгорели пять автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Инцидент произошел в ночь на 24 июня. Поступило сообщение о пожаре в боксе стоянки пассажирского автотранспортного предприятия №2. В помещении находились 60 автобусов. Из них 55 транспортных средств эвакуировали работники предприятия.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность узлов, систем и механизмов автобусов. Площадь огня составила 60 квадратных метров.

Ранее мы сообщали, что в Туле на парковке сгорели пять машин.

Видео: ГУ МЧС России по Республике Татарстан