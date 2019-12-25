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В Туле на парковке сгорели пять машин
Сегодня, 9:28
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В Туле на парковке сгорели пять машин

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Еще шесть автомобилей были повреждены.

В Туле на парковке сгорели пять машин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 24 июня на улице Аркадия Шипунова. Поступило сообщение о пожаре на парковке. Около получаса сотрудники МЧС боролись с огнем. В его тушении участвовали 13 специалистов и пять единиц техники.

В результате пожара полностью сгорели пять машин. Еще шесть автомобилей были повреждены. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают дознаватели ведомства.

Ранее мы сообщали, что в Кемеровской области тушат пожар в торговом центре.

Фото: МЧС Тульской области

Теги: машины, мчс россии, парковка, пожар, тула
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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