Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

В Кемеровской области тушат пожар в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в городе Белово. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Огнем были повреждены два павильона. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 25 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее мы сообщали, что авиация МЧС защищает населенные пункты Забайкалья от пожара.

Видео: МЧС России