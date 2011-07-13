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В Кемеровской области тушат пожар в торговом центре

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Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

В Кемеровской области тушат пожар в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в городе Белово. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Огнем были повреждены два павильона. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 25 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее мы сообщали, что авиация МЧС защищает населенные пункты Забайкалья от пожара.

Видео: МЧС России

Теги: кемеровская область, мчс россии, пожар, торговый центр
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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