Трамп потребовал от генсека ООН расследовать "саботаж" на Генассамблее

Глава США сообщил о трех подозрительных случаях, произошедших с ним в Нью-Йорке на полях ГА ООН.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп направляет письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу c требованием расследования инцидентов, произошедших во время его рабочего визита на Генеральную ассамблею Всемирной организации. Соответствующий пост об этом привел иностранный политик через собственный аккаунт в социальной сети Truth Social. Лидер Белого дома подчеркнул, что в процессе будет задействована Секретная служба.

Это не было совпадением — это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я направляю копию этого письма генеральному секретарю и требую немедленного расследования. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что ранее Дональд Трамп застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН. Позже политический лидер упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи в Нью-Йорке. Источник сообщил журналистам информационного агентства " РИА Новости" о том, что внезапная остановка эскалатора при подъеме возникла из-за того, что кто-то из участников мероприятия случайно привел в действие предохранительный механизм. В офисе генсека эту версию подтвердили. Они уточнили, что виновником инцидента мог быть оператор из американской делегации. Кроме этого случая, во время выступления Дональда Трампа не сразу заработал телесуфлер. Также политик указал на проблемы со звуком в ходе его речи перед аудиторией. Глава США заметил, что в зале его речь можно было услышать только тем, у кого были наушники с переводом.

Фото: Белый дом