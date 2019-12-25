Трамп потребовал от Харрис извинений за слова о его победе на выборах

Глава Белого дома заявил, что победил с большим перевесом в голосах.

Президент США Дональд Трамп потребовал от бывшего вице-президента страны Камалы Харрис извинений за слова о его победе на выборах. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что Харрис рассказывает о причинах поражения на выборах президента в 2024 году, называя их "ближайшими выборами в XXI веке". Речь идет о ситуации, когда один из кандидатов опережает другого с небольшим отрывом. Трамп заявил, что это ложь, и он победил с большим перевесом в голосах.

Я ожидаю извинений. Дональд Трамп, президент США

Фото: YouTube / The White House