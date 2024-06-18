В МИД РФ указали на протекторат НАТО в регионе при главенстве Вашингтона.

В Москве ответили на критику американского президента-республиканца Дональда Трампа в адрес Европейского союза, напомнив общественности о том, что именно Вашингтон формировал идеологию и политическую элиту в региональном сообществе. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница отмечает, что Белый до после завершения Второй мировой войны формировал сначала западноевропейские элиты, а потом элиты всего Евросоюза, в то время, как Советский Союз занимался восстановлением своей территории и земель в Восточной Европе.

Из-за чего все это происходит? Из-за неспособности ЕС принимать какие-то нормальные, адекватные меры реагирования. А почему же так случилось? А кто Европу-то такой сделал? Западная Европа, простите, она под чьим влиянием была? Она плоти от плоти результат маневрирования США... Протекторат НАТО, где главную скрипку является и играет, конечно, Вашингтон. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее Дональд Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН раскритиковал страны Европы за неспособность справиться с миграционным кризисом. По его словам, сейчас коллективный Брюссель просто "катится в ад".

