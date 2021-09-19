Захарова рассказала о предстоящих встречах Лаврова на полях ГА ООН

В МИД РФ указали на плотный рабочий график на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

По меньшей мере десять рабочих встреч предстоит провести российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в первый день мероприятия. Соответствующей информацией в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik поделилась официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. Чиновница указала, что кроме переговоров на полях ГА ООН, министра может ожидать встреча с американским государственным секретарем Марком Рубио. Событие запланировано на 25 число. В МИД Ф заметили, что в таком насыщенном графике делегация будет работать вплоть до субботы, 27 сентября.

Через пару часов наша делегация должна будет воспрянуть, физически собраться. Чтобы вы понимали... Более десяти встреч, – не "на ногах", это полноформатные переговоры, – предстоят Сергею Викторовичу Лаврову. Только на завтрашний день – более десяти. Может график меняться, их может быть чуть больше. Конечно, они будут дополняться пересечениями в кулуарах. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ключевойм событие, связанное с выступлением Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее запланировано на 27 сентября. Затем ожидается итоговая пресс-конференция для журналистов.

