В МИД РФ прокомментировали высказывание властей из Кишинева о том, что ВС РФ якобы собирается вторгнуться в Одесскую область.

Слова президента Молдавии Майи Санду, что Россия якобы может использовать эту страну для нападения на Одесскую область Украины, являются паранойей. Соответствующий комментарий по теме журналистам новостного агентства "ТАСС" дала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. В СМИ указали, что ранее иностранный лидер из Кишинева бездоказательно утверждала о том, что победа пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах в республике якобы "угрожает суверенитету страны" и откроет путь к "российскому вторжению в Одесскую область".

Паранойя. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что двусторонние отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в Кишиневе в конце 2020 года президента Майи Санду. Глава государства придерживается проевропейской политики. Российские дипломаты призывают коллег прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с нашей страной. Во внешнеполитическом ведомстве выступили за то, чтобы постсоветская республика прекратила конфронтационную антироссийскую риторику. В Москве настроены на дружеские отношения с Молдавией.

Фото: МИД России