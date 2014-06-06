  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Возвращение Джимми Киммела в эфир посмотрели рекордные 6,26 млн зрителей
Сегодня, 9:09
105
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Возвращение Джимми Киммела в эфир посмотрели рекордные 6,26 млн зрителей

0 0

Аудитория шоу значительно превзошла его среднегодовой показатель в 1,5 млн человек.

Возвращение американского комика Джимми Киммела в эфир посмотрели рекордные 6,26 млн зрителей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление телеканала ABC.

Напомним, 17 сентября компания Disney объявила о приостановке шоу "Jimmy Kimmel Live". Это произошло на фоне критики Джимми Киммела в адрес президента США Дональда Трампа и его сторонников после убийства политического активиста Чарли Кирка. 22 сентября руководство вернуло шоу в эфир.

По данным ABC, возвращение Киммела посмотрели рекордные 6,26 млн зрителей. Аудитория шоу комика значительно превзошла его среднегодовой показатель в 1,5 млн человек.

Ранее мы сообщали, что Трамп подал иск против New York Times из-за клеветы.

Фото: YouTube / Jimmy Kimmel Live

Теги: джимми киммел, шоу, эфир
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии