Возвращение Джимми Киммела в эфир посмотрели рекордные 6,26 млн зрителей

Возвращение американского комика Джимми Киммела в эфир посмотрели рекордные 6,26 млн зрителей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление телеканала ABC.

Напомним, 17 сентября компания Disney объявила о приостановке шоу "Jimmy Kimmel Live". Это произошло на фоне критики Джимми Киммела в адрес президента США Дональда Трампа и его сторонников после убийства политического активиста Чарли Кирка. 22 сентября руководство вернуло шоу в эфир.

По данным ABC, возвращение Киммела посмотрели рекордные 6,26 млн зрителей. Аудитория шоу комика значительно превзошла его среднегодовой показатель в 1,5 млн человек.

Фото: YouTube / Jimmy Kimmel Live