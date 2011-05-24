Трамп подал иск против New York Times из-за клеветы

Глава США обвинил СМИ в клевете.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп подал судебный иск по обвинению в клевете против газеты The New York Times. Соответствующее заявление иностранный политик из Вашингтона сделал в собственной социальной сети Truth Social. Лидер Белого дома указал, что для него будет большая честь подать иск о клевете и дискредитации против местного СМИ. Газету охарактеризовали как рупор леворадикальной Демократической партии, а также одно из худших изданий в истории страны. Как следует из официального заявления Трампа, иск на сумму 15 миллиардов долларов подан в штате Флорида.

Глава Белого дома обвинил газету в открытой поддержке его соперницы на президентских выборах 2024 года. на тот момент Камала Харрис являлась вице-президентом США. Также Дональд Трамп указал на клевету в свой адрес, членов его семьи и ближайшего окружения.

Напомним, что в июле текущего года американская телекомпания CBS объявила о закрытии "Позднего шоу" (The Late Show), ведущий которого Стивен Кольбер был одним из самых активных критиков действующего президента Дональда Трампа в сегменте вечернего телевидения.

Фото: Белый дом