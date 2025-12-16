"Классику на Дворцовой" покажут в прямом эфире

Стартует "Классика на Дворцовой" в 21:30, в шоу поучаствуют более 250 артистов.

Телеканал "Санкт-Петербург" 29 мая покажет в прямом эфире гала-концерт "Классика на Дворцовой". Мероприятие приурочено к 323-летию города.

Стартует "Классика на Дворцовой" в 21:30, в шоу поучаствуют более 250 артистов. Со сцены в исполнении звезд прозвучат 20 музыкальных шедевров. А изящества действу придаст хореографическая программа Театра балета имени Леонида Якобсона.

В 23:00 начнется трансляция шоу "Музыка Дворцового моста". В 00:00 зажгутся Ростральные колонны, также запланировано 3D-мэппинг-шоу с портретами Дмитрия Шостаковича, Дмитрия Лихачева, Сергея Прокофьева.

Какая программа ждет жителей: всю неделю Петербург будет отмечать 323-летие.

Фото: ВКонтакте / Классика на Дворцовой