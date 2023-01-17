В Петербурге нарушителя эфира "Шок" привлекут за дискредитацию российских войск

Мужчину ворвавшегося на радио "Шок" ждёт разбирательство после нападения в прямом эфире

Ленинский районный суд Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении мужчины, который в воскресенье вечером ворвался в эфир радиостанции "Шок". В объединённой пресс-службе судов сообщили, что его привлекут по статье о публичной дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации, поскольку во время прямого эфира он сделал соответствующие высказывания.

Инцидент произошёл во время интервью с писателем и издателем Глебом Стафеевым. Мужчина вошёл в студию, напал на ведущего и потребовал предоставить ему эфирное время. По словам очевидцев, он заявлял о намерении взорвать радиостанцию.

Правоохранители задержали нарушителя. Установлено, что им является 52-летний Нурлан, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере и наблюдающийся у психиатра. Ранее он уже предпринимал попытку захвата студии "Питер FM". Сейчас мужчина находится в полиции, где проводится дальнейшая проверка обстоятельств произошедшего.

Фото: Piter.TV