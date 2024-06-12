  1. Главная
Блокаднице выплатят 500 тыс. рублей компенсации за травму, полученную на гололеде
Сегодня, 9:29
В больнице пострадавшей диагностировали перелом левой плечевой кости со смещением.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению жительницы блокадного Ленинграда. По словам 85-летней женщины, в декабре 2024 года она поскользнулась на наледи, которая образовалась под сточной трубой дома по улице Шевченко. В больнице пострадавшей диагностировали перелом левой плечевой кости со смещением. 

Падение пенсионерки произошло из-за ненадлежащей уборки территории со стороны ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства". Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в ее пользу компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, горожанка получит 500 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

