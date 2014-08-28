  1. Главная
Водитель, сбивший ребенка на Красносельском шоссе, предстанет перед судом
Мальчик получил тяжкие телесные повреждения.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили 26 ноября в надзорном ведомстве. 

Водитель в июне следовал по Красносельскому шоссе в направлении от Колобановской улицы в сторону Полевой улицы. На красный сигнал светофора он выехал на перекресток, где сбил несовершеннолетнего пешехода. Мальчик получил тяжкие телесные повреждения. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что пострадавший в ДТП на Жукова подросток получит 50 тыс. рублей компенсации. Ford отбросило на мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

