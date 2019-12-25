Пострадавший в ДТП на Жукова подросток получит 50 тыс. рублей компенсации

Ford отбросило вперед на мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

В прокуратуру Калининского района Петербурга обратилась мать подростка, который пострадал в аварии на улице Жукова в 2023 году. Возле дома 1/1 столкнулись автомобили Ford и Nissan, сообщили в надзорном ведомстве 20 ноября.

Ford отбросило вперед на мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате он получил ушибы. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с водителей компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, с них солидарно взыскано 50 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель выплатит 460 тыс. рублей компенсации пострадавшему за ДТП на Песочной набережной.

Фото: Piter.TV