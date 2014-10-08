Водитель выплатит 460 тыс. рублей компенсации пострадавшему за ДТП на Песочной набережной

Подсудимый признался в содеянном и выразил искреннее сожаление о происшедшем.

Петроградский районный суд Петербурга завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего крупное дорожное происшествие минувшей осенью. Согласно сообщению Объединенной пресс-службы городских судов, инцидент произошел 16 сентября 2024 года в утренние часы на Песочной набережной.

Суд установил, что виновником аварии являлся владелец автомобиля марки Chery Tiggo 7, который совершил наезд на пешехода, серьезно травмировав его. Водитель признался в содеянном и выразил искреннее сожаление о происшедшем. Им было выплачено возмещение ущерба потерпевшему в сумме 340 тысяч рублей.

В итоге судом принято решение назначить водителю наказание в виде одного года ограничения свободы с запретом управлять транспортным средством на тот же срок. Дополнительно осужденный обязан компенсировать моральную травму потерпевшего, выплатив дополнительно 460 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV