В Петербурге будут судить напавшую с ножом на знакомую

Здоровью пострадавшей был причинен тяжкий вред.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которой вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в июле фигурантка, находясь в квартире дома по Плесецкой улице, в ходе конфликта ударила знакомую ножом. Здоровью пострадавшей был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в гостинице на Камчатской рецидивист ударил ножом постояльца. Задержанного судили за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Фото: Piter.TV