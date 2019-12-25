В гостинице на Камчатской рецидивист ударил ножом постояльца

Словесная перепалка переросла в драку.

Росгвардейцы задержали во Фрунзенском районе Петербурга мужчину, который напал с ножом на постояльца отеля. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

Вечером 16 ноября к гостинице на Камчатской улице прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Выяснилось, что двое жильцов распивали алкоголь в номере, и между ними возник конфликт. Словесная перепалка переросла в драку: 44-летний рецидивист ранил 27-летнего оппонента в бедро.

Нож изъяли. Ранее задержанного судили за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Напавшего увезли в пятый отдел полиции.

Ранее на Piter.TV: под стражу заключен мужчина, ударивший ножом жениха знакомой в петербургском баре.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти