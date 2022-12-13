В Москве десять экипажей ДПС гонялись за нарушителем на "Ниве". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На опубликованной видеозаписи очевидцы следили за тем, как полиция неоднократно перекрывала МКАД с целью задержать водителя машины. Нарушитель несколько раз проскакивал между другими машинами и уезжал.
Позже стало известно, что всего в погоне участвовали около 15 полицейских машин. Нарушителя удалось остановить только через час в подмосковном поселке Краснознаменский. Предварительно, он был под действием наркотических веществ.
Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге женщина спровоцировала массовую аварию.
Видео: Telegram / Mash
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