Водитель несколько раз проскакивал между другими машинами и уезжал.

В Москве десять экипажей ДПС гонялись за нарушителем на "Ниве". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованной видеозаписи очевидцы следили за тем, как полиция неоднократно перекрывала МКАД с целью задержать водителя машины. Нарушитель несколько раз проскакивал между другими машинами и уезжал.

Позже стало известно, что всего в погоне участвовали около 15 полицейских машин. Нарушителя удалось остановить только через час в подмосковном поселке Краснознаменский. Предварительно, он был под действием наркотических веществ.

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Видео: Telegram / Mash