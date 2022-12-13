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В Москве десять экипажей ДПС гонялись за нарушителем на "Ниве"

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Водитель несколько раз проскакивал между другими машинами и уезжал.

В Москве десять экипажей ДПС гонялись за нарушителем на "Ниве". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованной видеозаписи очевидцы следили за тем, как полиция неоднократно перекрывала МКАД с целью задержать водителя машины. Нарушитель несколько раз проскакивал между другими машинами и уезжал.

Позже стало известно, что всего в погоне участвовали около 15 полицейских машин. Нарушителя удалось остановить только через час в подмосковном поселке Краснознаменский. Предварительно, он был под действием наркотических веществ.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге женщина спровоцировала массовую аварию.

Видео: Telegram / Mash

Теги: дпс, москва, нарушитель, погоня
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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