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В Екатеринбурге женщина спровоцировала массовую аварию
Сегодня, 11:48
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В Екатеринбурге женщина спровоцировала массовую аварию

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Всего пострадали шесть машин.

В Екатеринбурге женщина спровоцировала массовую аварию. Об этом сообщает портал E1.RU.

Инцидент произошел 14 января. 59-летняя водитель Lexus не справилась с управлением и врезалась в Lada Granta, которая стояла на остановке для разгрузки товара. После удара машина отлетела в сторону Volkswagen Polo, а Lexus столкнулся с припаркованнымми рядом Chevrolet Cruze и Mazda CX-5Всего пострадали шесть машин.

Ранее мы сообщали, что в Кузбассе в ДТП с автобусом погибли пять человек.

Фото: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Теги: авария, дтп, екатеринбург, женщина
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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