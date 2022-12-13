Всего пострадали шесть машин.

В Екатеринбурге женщина спровоцировала массовую аварию. Об этом сообщает портал E1.RU.

Инцидент произошел 14 января. 59-летняя водитель Lexus не справилась с управлением и врезалась в Lada Granta, которая стояла на остановке для разгрузки товара. После удара машина отлетела в сторону Volkswagen Polo, а Lexus столкнулся с припаркованнымми рядом Chevrolet Cruze и Mazda CX-5Всего пострадали шесть машин.

Ранее мы сообщали, что в Кузбассе в ДТП с автобусом погибли пять человек.

Фото: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга