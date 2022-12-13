В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли пять человек

Трое из пяти жертв были подростками.

На Кузбассе в ДТП с пассажирским автобусом погибли пять человек. Соответствующее заявление журналистам сделали представители региональной пресс-службы ГИБДД. По имеющейся информации, инцидент произошел днем 14 января. Со стороны города Кемерова водитель автомобиля "ЗАЗ Шанс" двигался навстречу легковому автомобилю. Женщина нарушила правила обгона транспортных средств, не справилась с управлением, после чего ударилась об автобус "Нефаз". В результате жертвами стали пять человек, которые находились в легковушке. Трое из них являются несовершеннолетними. Речь идет о 17-летних гражданах: двое юноши и девушка.

В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе, следовавшем сообщением Топки - Кемерово, находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался. пресс-служба ГИБДД по региону

Напомним, что смертельное ДТП произошло на 233-километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Движение на участке дороги было полностью перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции помогли обеспечить безопасность, весь поток транспортных средств напруавлялся в обход участка. Сейчас движение возобновлено в штатном режиме.

На северо-западе Москвы автомобиль сбил на пешеходном переходе ребенка.

Фото и видео: пресс-служба МВД России