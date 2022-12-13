На северо-западе Москвы автомобиль сбил на пешеходном переходе ребенка

В российской столице водитель на легковом автомобиле "Вольво" совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Соответствующее заявление сделали представители прокуратуры по городу. Специалисты пояснили, что ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу в сопровождении своей матери. Люди двигались на разрешающий сигнал светофора. В настоящее время десятилетний пострадавший госпитализирован.
Прокуратура Северного административного округа контролирует ход процессуальной проверки и принятие по факту ДТП процессуального решения.
пресс-служба прокуратуры Москвы
В Москве на Бутырской улице "Мерседес" сбил пешехода.
Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы
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