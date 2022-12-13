На северо-западе Москвы автомобиль сбил на пешеходном переходе ребенка

Пострадавший мальчик доставлен в больницу.

В российской столице водитель на легковом автомобиле "Вольво" совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Соответствующее заявление сделали представители прокуратуры по городу. Специалисты пояснили, что ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу в сопровождении своей матери. Люди двигались на разрешающий сигнал светофора. В настоящее время десятилетний пострадавший госпитализирован.

Прокуратура Северного административного округа контролирует ход процессуальной проверки и принятие по факту ДТП процессуального решения. пресс-служба прокуратуры Москвы

В Москве на Бутырской улице "Мерседес" сбил пешехода.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы