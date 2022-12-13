В Москве на Бутырской улице "Мерседес" сбил перехода

Пострадавшего пешехода доставили в больницу.

Представители пресс-службы региональной прокуратуры по городу Москва рассказали о том, что на Бутырской улице в результате автомобильной аварии пострадал человек. По предварительным сведениям, инцидент зафиксирован около 9 часов утра 14 января. Водитель, находившийся за рулем "Мерседеса", мог проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с пешеходом, который переходил дорогу по "зербе". В настоящее время пострадавший госпитализирован. В социальных сетях появились кадры с моментом ДТП. В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего изучают правоохранительные органы.

Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновного лица к установленной законом ответственности. пресс-служба прокуратуры по городу

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы