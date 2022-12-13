Пострадал один из водителей.

В Якутии десять машин столкнулись на трассе из-за густого тумана, выхлопных газов и снежной пыли на дороге. Соответствующее заявление сделали представители регионального ГИБДД. Специалисты уточнили, что на территории российского региона фиксируется плохая видимость. В результате инцидента пострадал как минимум один человек. Массовая авария зафиксирована правоохранительными службами на 14-ом километре Намского тракта днем 14 января.

Попутное и последовательное столкновение 10 единиц транспорта произошло из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях.. пресс-служба ГИБДД по Якутии

В надзорном ведомстве добавили, что температура воздуха в городе Якутске достигла минус 50 градусов мороза.

Появилась информация о погибших в ДТП на трассе "Кола".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости