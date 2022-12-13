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Появилась информация о погибших в ДТП на трассе "Кола"
Сегодня, 10:16
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Появилась информация о погибших в ДТП на трассе "Кола"

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В аварии скончались водитель легкового авто и его пассажиры  — двое мужчин и женщина.

В Ленобласти накануне вечером, 13 января, произошло смертельное ДТП. На трассе "Кола" столкнулись грузовик и легковушка, в результате чего погибли три человека. 

По информации Piter.tv, в 22:50 водитель иномарки и вылетел на полосу встречного движения. Машина врезалась в фуру Mercedes.

В аварии погибли водитель легкового авто и его пассажиры  — двое мужчин и женщина. Их зажало внутри салона. Водитель грузовика получил незначительные травмы.

Волховской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП на 161-м км автодороги "Кола".

Ранее на Piter.tv:  семилетняя девочка получила травмы в ходе ДТП на проспекте Науки.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

Теги: грузовик, погибли три человека, смертельное дтп, столкнулись фура и легковушка, трасса кола
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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