Появилась информация о погибших в ДТП на трассе "Кола"

В аварии скончались водитель легкового авто и его пассажиры — двое мужчин и женщина.

В Ленобласти накануне вечером, 13 января, произошло смертельное ДТП. На трассе "Кола" столкнулись грузовик и легковушка, в результате чего погибли три человека.

По информации Piter.tv, в 22:50 водитель иномарки и вылетел на полосу встречного движения. Машина врезалась в фуру Mercedes.

В аварии погибли водитель легкового авто и его пассажиры — двое мужчин и женщина. Их зажало внутри салона. Водитель грузовика получил незначительные травмы.

Волховской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП на 161-м км автодороги "Кола".

Ранее на Piter.tv: семилетняя девочка получила травмы в ходе ДТП на проспекте Науки.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области