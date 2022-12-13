Семилетняя девочка получила травмы в ходе ДТП на проспекте Науки

Пострадавшая находилась на пассажирском сидении в легковом автомобиле.

Вечером четверга, 12 января, на проспекте Науки произошло ДТП, в ходе которого пострадала семилетия девочка. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, ребёнок находился в иномарке Ford Focus под управлением 38-летней женщины. При повороте налево водитель не предоставила преимущества в движении движущемуся во встречном направлении Volkswagen Polo c 50-летней женщиной за рулём.

Девочка была госпитализирована с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Проверку по факту аварии проводит ОД ОГИБДД УМВД РФ по Калининскому району.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии на дороге "Стрельна-Кипень-Гатчина" пострадал трёхлетний ребёнок

Фото: Piter.TV