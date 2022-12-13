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В аварии на дороге "Стрельна-Кипень-Гатчина" пострадал трёхлетний ребёнок
Сегодня, 9:04
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В аварии на дороге "Стрельна-Кипень-Гатчина" пострадал трёхлетний ребёнок

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Infinity с маленьким пассажиром в салоне столкнулась с мусоровозом.

Утром среды, 11 января, в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого был госпитализирован трехлетний ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария случилась на 8 км ороним "Стрельна-Кипень-Гатчина". Иномарка Infinity под управлением 38-летнего водителя, двигаясь от деревни Разбегаево в сторону деревни Горбунки, при выполнении обгона столкнулась с мусоровозом, за рулём которого находился 32-летний мужчина.

В результате маленький пассажир легковушк был доставлен в детскую больницу с автотравмой и закрытым переломом средней третьи левой бедренной кости со смещением в состоянии средней степени тяжести.

За 2022 год водитель Infinity к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 8 раз.

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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