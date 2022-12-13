На трассе "Кола" легковушка попала под фуру

Водитель Renault Sandero вылетел на полосу встречного движения.

На трассе "Кола" столкнулись легковушка и фура. ДТП заинтересовалась Волховская городская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, 72-летний водитель машины Renault Sandero потерял управление над автомобилем и вылетел на полосу встречного движения. Там он попал под грузовик Mercedes-Benz Atego.

Сведений о пострадавших нет. Прокуратура города проверит работу служб, которые отвечают за состояние дорожного покрытия.

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Фото: Piter.tv