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На трассе "Кола" легковушка попала под фуру
Сегодня, 10:04
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На трассе "Кола" легковушка попала под фуру

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Водитель Renault Sandero вылетел на полосу встречного движения.

На трассе "Кола" столкнулись легковушка и фура. ДТП заинтересовалась Волховская городская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По предварительной информации, 72-летний  водитель машины Renault Sandero потерял управление над автомобилем и вылетел на полосу встречного движения. Там он попал под грузовик Mercedes-Benz Atego.

Сведений о пострадавших нет. Прокуратура города проверит работу служб, которые отвечают за состояние дорожного покрытия.

Ранее на Piter.tv: семилетняя девочка получила травмы в ходе ДТП на проспекте Науки.

Фото: Piter.tv

Теги: легковушка, столкнулись легковушка и фура, транспорт, транспортная прокуратура, трасса кола, фура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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