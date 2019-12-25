В Ленобласти грузовик отправили на штрафстоянку после незаконного сброса отходов

Инспекторы Госэконадзора Ленинградской области пресекли незаконный сброс отходов на землях сельскохозяйственного назначения возле деревни Кавголово. Нарушителя задержали после сообщения местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного экологического надзора региона.
Транспортное средство нарушителя изъяли и поместили на специализированную штрафстоянку. В отношении водителя грузовика составили административный протокол за незаконное обращение с отходами.
Кроме того, в отношении другого водителя оформили 2 административных материала за нарушение правил транспортировки отходов.
В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Фото: пресс-служба комитета Госэконадзора Ленобласти
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