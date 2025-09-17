Пассажира вырезали из легковушки после ДТП с грузовиком на Народного Ополчения

Утром 4 июля на проспекте Народного Ополчения, за поворотом на улицу Генерала Симоняка, произошло серьёзное ДТП.

Утром 4 июля на проспекте Народного Ополчения в Петербурге, за поворотом на улицу Генерала Симоняка, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль ВАЗ наполовину ушёл под грузовую машину. По словам очевидцев, сотрудникам МЧС пришлось вырезать пассажира из деформированного салона.

В социальных сетях очевидцы делятся подробностями случившегося. Одна из свидетельниц, Светлана, рассказала, что пассажир пострадал настолько тяжело, что даже женщина-врач отворачивалась от увиденного. Она также отметила, что левая полоса была усыпана битым стеклом, а задняя часть автомобиля сильно разрушена. По её мнению, складывается впечатление, что водитель ВАЗа выехал со встречной полосы прямо под грузовик.

Другая местная жительница, Юлия, сообщила, что в этом месте подобные аварии происходят регулярно. Она пояснила, что после поворота на данном участке часто стоят грузовые машины, и многие водители, двигаясь по крайней правой полосе, пытаются объехать их и попадают под припаркованный транспорт. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

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