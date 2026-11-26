Вице-премьер США считает, что нельзя выносить человеку обвинения по публикациям в СМИ.

Обвинения в адрес главы американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга в связях с якобы китайской шпионкой основывались на "анонимных источниках", а не реальных доказательствах. Соответствующее заявление местным журналистам сделал вице-президент страны Джей Ди Вэнс. Иностранный чиновник из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе отметил ситуацию, которая разворачивается в связи с возвращением предпринимателя на должность.

Все обвинения против Дженсена основывались на статье в The New York Times со ссылкой на анонимные источники. Я не считаю, что люди должны терять работу из-за того, что анонимные источники в New York Times обвиняют их в чем-то. Джей Ди Вэнс, ыице-президент США

Ранее отставка Дженсена Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания публично объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее предприятие находится под расследованием Минторга и Минюста США из-за возможных нарушений экспортных ограничений. Также Элис Хуанг называли в СМИ якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в "шпионаже" по делу компании Nvidia назвали беспочвенными.

Американцам можно не строить бункеры, успокоил Вэнс.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News